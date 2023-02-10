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Сегодня, 15:26

Марокканский теннисист получил пожизненную дисквалификацию за рекордное количество нарушений, связанных с участием в договорных матчах

Иван Шитик
Корреспондент
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Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA) пожизненно дисквалифицировалo марокканского теннисиста Юнеса Рашиди за участие в договорных матчах, сообщает пресс-служба организации.

36-летнего марокканца признали виновным в 135 нарушениях, связанных с участием в договорных матчах.

Рашиди обвинен в организации 135 подставных игр, в которых были вовлечены два ранее отстраненных алжирских теннисиста, что является наибольшим количеством договорных матчей, выявленных организацией.

Рашиди пожизненно запрещено играть, тренировать и посещать теннисные мероприятия. Также на него наложен штраф в размере 34 тысяч долларов.

Марокканец максимум поднимался на 473-ю строчку парного рейтинга, в туре он не выступал с 2017-го.

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