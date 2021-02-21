Игрок сборной России рассказал, как Медведев может обыграть Джоковича

Известный российский теннисист Константин Кравчук, выступавший в Кубке Дэвиса вместе с Медведевым, считает, что небольшое преимущество в финале Australian Open будет у Даниила.

Россиянин Даниил Медведев 21 февраля в 11.30 начнет свой второй в карьере финал турнира «Большого шлема». В главном матче мужской сетки Australian Open ему будет противостоять первая ракетка мира Новак Джокович. И хотя на первый взгляд фаворит — Джокович, у Медведева свои козыри — отличная физическая форма, длинная серия побед и отсутствие давления. Он играет в свое удовольствие, а Джокович идет в погоню за титулами с Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером. Поэтому, по мнению игрока сборной России Константина Кравчука, у Медведева пусть и совсем небольшое, но преимущество. Более того, старый знакомый Даниила знает, как именно Медведев сможет обыграть Джоковича, и рассказал об этом в интервью «СЭ».

Медведев давит на корте своей уверенностью

— Вас удивило попадание Медведева в финал и его невероятная победная серия?

— Меня нисколько победы Даниила не удивили. Я еще в прошлом году говорил, что Медведев готов выиграть турнир «Большого шлема». И если бы пандемии не случилось, то он бы выиграл уже в прошлом сезоне. После паузы ему нужно было вновь входить в соревновательный ритм, набирать свою игру. Фишка Медведева — набрать ритм, играть много матчей, вести победные серии. Как сейчас — он же начиная с турнира в Париже вообще никому не проигрывает.

— На фоне такой победной серии даже Циципас проблемой не стал?

— Последние полтора года Медведев таких соперников, как Циципас, Зверев, Рублев, при всем к ним уважении, немного, но опережает. Он ментально стал выше них, приблизился по психологии к большой тройке. Он на корте давит не только своей игрой, но и поведением. У него удивительное спокойствие, он выходит и без проблем делает свое дело. И, как мы видим, большинство побед оформляет в трех сетах.

— Даже Джокович отметил, что Даниил заставляет потеть лидеров мирового тенниса. Получается, Новак опасается россиянина? Есть мнение, что Медведев — неудобный соперник для Джоковича.

— Он очень неудобный. Джокович устает, когда играет с Даниилом, сильно устает. Я много смотрел их матчей, вживую в последний раз — на ATP Cup в прошлом году. Новак тогда выиграл и сильно радовался, потому что было видно, как тяжело ему далась эта победа, сколько он сил отдал. Поэтому финал будет очень интересным. В первую очередь потому, что Australian Open — любимый турнир «Большого шлема» для Новака. Он выходил в финал восемь раз, восемь финалов и выиграл. Это его девятый финал, и будет любопытно, что спортсмены приготовят друг другу. Для них это непростая игра, потому что физически оба готовы хорошо, времени на корте провели мало. Разве что есть вопросы по возможной травме у Джоковича, но это уже игра покажет. Даниил свои матчи почти все провел на высоте, разве что с Филипом Крайиновичем у него возникли проблемы. Чуть-чуть он потерял концентрацию, но в шестом сете пришел в себя и спокойно 6:0 выиграл.

Джокович не знал, как играть с Карацевым

— При этом и Джокович не выглядит все же машиной для побед, если судить по матчу с Карацевым, разве нет? Аслан чуть не отправил в какой-то момент Новака в нокдаун, по крайней мере психологически.

— По матчу с Карацевым я бы не стал много делать выводов. Это новый человек для топа мирового тенниса. А как только новичок появляется, против него непонятно как действовать. Его еще никто не успел изучить. Понятно, что они смотрели нарезки матчей с Асланом, но так как Новак не проводил с ним до этого игр, возможно, Джокович был в поиске идей. Такое бывает. А вот игра со Зверевым действительно стала вызовом для Новака, Александр показывал неплохой теннис. Посмотрим, что будет завтра.

— И все же складывается ощущение, что физически к финалу лучше готов Медведев. Вы согласны?

— Возможно. Все-таки и возраст сказывается, Даниил моложе Новака. Но Джокович — он, как и Надаль, очень опытный спортсмен, знает, как себя готовить, как беречь силы. И серьезных проблем с физикой у него практически не было. Плюс ментально он человек феноменального уровня. Пусть совсем небольшое, но преимущество Медведеву я бы дал. Давайте так: 51 на 49. Даниил играет с лидерами постоянно, причем обыгрывает всех топов. Того же Джоковича в Лондоне он спокойно в двух сетах обыграл. И у него мощная серия, где он в матчах с людьми из топ-10 уже по два раза некоторых побеждает. Но главное — он играет в этих матчах без тени сомнения. Так что он готов к большим свершениям, и будет очень символично взять первый «Шлем» в финале у Новака в его любимой Австралии. Лучше не придумаешь.

У Медведева преимущество в росте и подаче

— С точки зрения истории личных встреч преимущество у Джоковича, но именно по последним играм впереди уже Медведев. Получается, тенденция меняется?

— Как раз про это я и говорю. Хорошо помню первый матч, когда встретились друг с другом Джокович и Медведев, тогда все-таки ощутимое преимущество было у Новака, это чувствовалось. Они на моих глазах играли в Сербии на Кубке Дэвиса, и то сначала Даниил вел, но потом судороги его подвели. А вот по последним матчам лучше смотрелся Медведев, особенно в Лондоне. Там была уверенная победа. Но вот в матчах из пяти сетов они давно не играли, по сути, после того матча на Кубке Дэвиса и не вспомнить.

— Как лучше Медведеву действовать, чтобы не дать Джоковичу навязать свой теннис? Вероятно, Новак будет пытаться играть в быстрый теннис, действовать в атаке.

— Не думаю. На самом деле нас ждут скорее поддавки в некотором смысле. По крайней мере в начале матча оба будут предлагать атаковать сопернику, поскольку оба очень хорошо защищаются. Но у Даниила преимущество в росте и подаче. Новаку будет сложнее против него, потому подача Медведева будет на него давить, к тому же Даниил и принимает хорошо. Если будет меньше по времени геймов проходить на подаче Медведева, значит, он больше сил может оставить и обыгрывать Новака уже на его подаче. А это морально всегда давит.

— Ошибки с форхэндом в последнем матче Медведева — это разовая проблема, или она скажется в финале?

— Я бы не стал заострять внимание на каких-то технических тонкостях. И технически, и физически они оба готовы хорошо. Когда выходишь в финал «Большого шлема», все эти нюансы уже большой роли не играют, это в начале турнира, где-то на втором-третьем круге, еще можешь не прочувствовать свою игру, а к финалу все должно быть нормально. Это будет скорее ментальная битва, кто кого переломит.

Нейтральный зритель будет за Медведева

— Сам Медведев на этот счет сказал, что ему терять, в отличие от Джоковича, нечего.

— И он совершенно прав, поскольку Новак, сколько бы он ни говорил, что не хочет показать какие-то рекорды, лукавит. Внутри он стопроцентно хочет обойти по «Шлемам» Надаля с Федерером, он уже обошел Федерера по продолжительности лидерства в рейтинге. К тому же на финале будут зрители, и интересно посмотреть, какую роль они сыграют, какой дадут импульс. Вряд ли что-то серьезно сможет помешать Джоковичу, все-таки он великий чемпион, первая ракетка мира. Что Надаль, что Федерер, что Джокович — они всегда играют с давлением, с пониманием, что они фавориты и должны побеждать. Медведеву проще, поскольку он только начинает, думает, что у него впереди еще много финалов. Поэтому, возможно, Даниил будет немного раскованнее вначале.

— Получается, зрители будут все же на стороне Медведева?

— По себе знаю, что если ты не переживаешь за кого-то конкретного на корте, то всегда поддерживаешь того, кто менее известен. Если у тебя любимый теннисист Джокович — естественно, ты за Джоковича. Если Медведев — то за Медведева. Но нейтральный зритель все же хочет чего-то особенного, сенсации, поэтому среди зрителей, скорее всего, поддержки больше будет у Даниила, поскольку он на первый взгляд немного темная лошадка.