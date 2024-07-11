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Сегодня, 19:34

Паолини — о выходе в финал Уимблдона: «Это мечта»

Руслан Минаев
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Ясмин Паолини.
Фото Reuters

Итальянская теннисистка Ясмин Паолини прокомментировала выход в финал Уимблдона. В полуфинале 7-я ракетка мира обыграла хорватку Донну Векич (2:6, 6:4, 7:6 (10:8).

«Последние месяцы для меня получились сумасшедшими. Не знаю. Просто стараюсь концентрироваться на том, что нужно делать на корте. Просто наслаждаться тем, что делаю. Я люблю играть в теннис. Находиться здесь, на этом стадионе, просто невероятно, это мечта», — сказала Паолини во время интервью на корте.

Паолини впервые в карьере вышла в финал травяного «мейджора». Итальянка в этом году проиграла польке Иге Свентек в финале «Ролан Гаррос».

За титул Уимблдонского турнира Паолини сыграет с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия) — Елена Рыбакина (Казахстан).

Теннис
Уимблдон
Ясмин Паолини
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