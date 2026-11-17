Макарова считает, что Андреева может стать легендой тенниса

Олимпийская чемпионка и бывшая первая ракетка мира в парном разряде Екатерина Макарова в интервью «СЭ» оценила перспективы Мирры Андреевой в борьбе за лидерство в рейтинге WTA.

«Безусловно, такая мысль витает в воздухе. Но хочется, чтобы она сильно не зацикливалась на этом. Мне кажется, наступит день, когда Мирра станет первой. И будет много побед на турнирах «Большого шлема», потому что она абсолютно уникальная и очень талантливая. У нее есть все, чтобы стать настоящей легендой тенниса», — сказала Макарова.

Андреева завершила сезон-2026 на второй строчке мирового рейтинга. Ее отставание от Елены Рыбакиной составляет 293 очка. В ноябре 19-летняя россиянка выиграла Итоговый турнир WTA в Индиан-Уэллсе, не отдав соперницам ни одного сета. Ранее в том же году она завоевала дебютный титул на турнирах «Большого шлема».