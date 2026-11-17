Мирра Андреева записала ролик под песню «Дива» с трофеем Итогового турнира WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева опубликовала в соцсети ролик под песню «Дива» американской певицы Бейонсе.

В видео 19-летняя россиянка позирует с кубком, который ей вручили после победы на Итоговом турнире WTA.

Перед началом соревнований произошел инцидент с участием американской теннисистки Джессики Пегулы.

Спортсменки тренировались вместе. После завершения занятия Пегула в приватной беседе с наставником нелестно отозвалась о поведении россиянки, назвав ее «дивой». Запись этого диалога попала в эфир, после чего Женская теннисная ассоциация удалила все видео с тренировочной сессии со своего канала на YouTube. Впоследствии Пегула извинилась перед россиянкой.

Ролик на песню «Дива» собрал более 125 тысяч лайков и 2500 комментариев.