Макарова — об итогах скандала между Андреевой и Пегулой: «Не надо вступать в перепалку, а просто иди и доказывай делом»

Олимпийская чемпионка Екатерина Макарова в интервью «СЭ» оценила реакцию Мирры Андреевой на скандал с Джессикой Пегулой на Итоговом турнире WTA.

«Да, и Мирра как бы показала: вот вы на меня наезжаете, что-то обо мне говорите, а я настоящая, по факту — дива, звезда и имею полное право на это. Это мои отношения с тренером, а результаты говорят сами за себя. Как недавно, кстати, в моих социальных сетях мы записывали ролик с мамой и вспомнили эпизод — когда меня в группе кто-то обижал, папа всегда говорил: не надо вступать в перепалку, а просто иди и доказывай делом», — сказала Макарова.

Перед началом WTA Finals в Индиан-Уэллсе в трансляцию тренировки попал разговор Пегулы с тренером, в котором она назвала Андрееву «капризной дивой». Позднее теннисистки обменялись шутками в соцсетях. В полуфинале Итогового турнира Андреева победила Пегулу — 6:3, 6:4.