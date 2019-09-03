Надаль обыграл Чилича и вышел в 1/4 финала US Open
05:12
Испанец Рафаэль Надаль, посеянный на US Open под вторым номером, вышел в четвертьфинал. В матче четвертого круга он обыграл хорвата Марина Чилича — 6:3, 3:6, 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 52 минуты.
За право выйти в полуфинал сразится с аргентинцем Диего Шварцманом.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Марин Чилич (Хорватия, 22) — 6:3, 3:6, 6:1, 6:2