Синнер — о протестах топ-игроков на «Больших шлемах» из-за призовых: «Прогресс есть»

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер прокомментировал ситуацию с продолжающимися акциями протеста ведущих теннисистов из-за призовых на турнирах «Большого шлема».

Ранее топ-игроки договорились в течение первой недели Уимблдона ограничить обязательное общение с прессой 15 минутами, как это было на «Ролан Гаррос».

«Ситуация улучшается, хотя мы еще не дошли до точки, где будем на 100 процентов довольны. Но прогресс есть», — приводит ESPN слова Синнера.

Итальянец отметил, что требования касаются не только денег, но и улучшения благосостояния игроков. При этом он отказался отвечать на вопросы о предложении Уимблдона поработать над созданием совета игроков и о том, насколько теннисисты близки к разрешению спора или бойкоту.

«Я просто считаю, что нам лучше не обсуждать это здесь. Не хочу говорить об этом сейчас. Думаю, на данный момент мы сказали достаточно. Турниры «Большого шлема» знают, о чем мы просим, — дальше посмотрим. Я здесь, чтобы говорить о теннисе», — добавил Синнер.

Уимблдон увеличил общий призовой фонд на 20 процентов — победители одиночных разрядов получат по 4,75 миллиона долларов. Однако в среду консалтинговая фирма, представляющая интересы игроков, заявила, что доля теннисистов от прогнозируемой выручки Уимблдона в этом году составит 14,4 процента — это ниже, чем 14,9 процента, которые они получали десять лет назад.