Звонарева и Сутджиади выиграли парный турнир в Бад-Хомбурге

Российская теннисистка Вера Звонарева и Алдила Сутджиади из Индонезии стали победительницами парного турнира Бад-Хомбурге.

В решающем матче спортсменки обыграли австралийско-нидерландский дуэт Эллен Перес/Деми Схурс со счетом 6:1, 4:6, 10:5.

Для 41-летней россиянки это 17-й титул на турнирах WTA в парном разряде в карьере.

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt

Призовой фонд 1 206 446 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Финал

Алдила Сутджиади/Вера Звонарева (Индонезия/Россия) — Эллен Перес/Деми Схурс (Австралия/Нидерланды, 3) — 6:1, 4:6, 10:5