Гауфф обыграла Доулхайд и вышла в третий круг Australian Open

Американская теннисистка Коко Гауфф обыграла соотечественницу Кэролайн Доулхайд во втором круге Australian Open — 7:6 (7:2), 6:2.

Встреча теннисисток длилась 1 час 44 минуты. Гауфф совершила три эйса, допустила три двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Доулхайд один эйс, две двойных ошибки и два реализованного брейк-пойнта из семи.

В третьем круге Гауфф сыграет с американкой Алисией Паркс.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Коко Гауфф (США, 4) — Кэролайн Доулхайд (США) — 7:6 (7:2), 6:2