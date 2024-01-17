Рахимова проиграла Парри во втором круге Australian Open

Российская теннисистка Камилла Рахимова проиграла француженке Диан Парри во втором круге Australian Open-2024.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:2 в пользу Парри. Спортсменки провели на корте 1 час 43 минуты.

90-я ракетка мира Рахимова 2 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 7. На счету 72-й ракетки мира Парри 11 эйсов, 3 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

В третьем круге турнира французская теннисистка сыграет с Миррой Андреевой (Россия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Диан Парри (Франция) — Камилла Рахимова (Россия) — 7:5, 6:2