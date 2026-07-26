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Ван Аш стал чемпионом турнира в Эшториле и завоевал первый титул в карьере

Алина Савинова

Французский теннисист Люка Ван Аш победил бельгийца Александра Блокса в финале турнира в португальском Эшториле — 6:4, 4:6, 7:5.

Встреча длилась 2 часа 26 минут. Француз 1 раз подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 8 брейк-пойнтов из 13. На счету его соперника 7 эйсов, 7 «двойных» и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10.

22-летний Ван Аш впервые завоевал титул под эгидой АТР. В четвертьфинале турнира в Эшториле он обыграл россиянина Андрея Рублева.

Эшторил (Португалия)

Турнир ATP Millennium Estoril Open

Призовой фонд 612 620 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Люка Ван Аш (Франция) — Александр Блокс (Бельгия, 4) — 6:4, 4:6, 7:5

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Теннис
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