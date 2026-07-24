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24 июля, 17:04

Бублик вышел в финал турнира в Кицбюэле

Алина Савинова

Представитель Казахстана Александр Бублик в двух сетах обыграл аргентинца Томаса-Мартина Этчеверри в полуфинале турнира в Кицбюэле (Австрия) — 6:3, 6:4.

Матч длился 1 час 25 минут. Бублик 7 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету Этчеверри 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 заработанный брейк-пойнт, который он не смог реализовать.

Для Бублика это второй финал в сезоне-2026. За титул в Кицбюэле он поборется с французом Кантеном Алисом.

Кицбюэль (Австрия)

Турнир ATP Generali Open

Призовой фонд 612 620 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Александр Бублик (Казахстан, 1) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 4) — 6:3, 6:4

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Теннис
Александр Бублик
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