Познер: «Когда Рублев в порядке, он может победить кого угодно»

Телеведущий, журналист и спортивный комментатор Владимир Познер в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от игры российского теннисиста Андрея Рублева.

«Рублев мне всегда нравился как игрок, но он очень нестабильный. Когда Андрей в порядке, тогда может победить кого угодно. Но психологически Рублев неуравновешен — тяжело справляется со своими эмоциями. Андрей точно мог бы находиться выше в рейтинге. Все его вылеты в первых кругах от более слабых соперников объясняются психологией. Недавняя его победа на турнире — это очень здорово и хорошо. Следим дальше за его выступлением!» — сказал Познер «СЭ».

24 июля 28-летний Рублев уступил французу Люке Ван Ашу в четвертьфинале турнира в Эшториле (Португалия) со счетом 6:3, 3:6, 4:6.

19 июля Рублев завоевал титул в Бостаде, после чего поднялся на две позиции в рейтинге АТР. Сейчас он занимает 14-ю строчку.