Панова проиграла в финале парного турнира в Гамбурге
Россиянка Александра Панова и бельгийка Магали Кемпен уступили в финале парного турнира WTA 250 в Гамбурге.
В матче за титул дуэт уступил паре из Словении Далила Якупович/Ника Радишич со счетом 7:5, 3:6, 5:10. Встреча длилась 1 час 52 минуты.
В супер тай-брейке Панова и Кемпен вели со счетом 5:2 и проиграли восемь очков подряд.
Гамбург (Германия)
Турнир WTA MSC Hamburg Ladies Open
Призовой фонд 283 347 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Финал
Далила Якупович/Ника Радишич (Словения) — Магали Кемпен/Александра Панова (Бельгия/Россия, 1) — 5:7, 6:3, 10:5
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