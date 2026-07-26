Панова проиграла в финале парного турнира в Гамбурге

Россиянка Александра Панова и бельгийка Магали Кемпен уступили в финале парного турнира WTA 250 в Гамбурге.

В матче за титул дуэт уступил паре из Словении Далила Якупович/Ника Радишич со счетом 7:5, 3:6, 5:10. Встреча длилась 1 час 52 минуты.

В супер тай-брейке Панова и Кемпен вели со счетом 5:2 и проиграли восемь очков подряд.

Гамбург (Германия)

Турнир WTA MSC Hamburg Ladies Open

Призовой фонд 283 347 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Финал

Далила Якупович/Ника Радишич (Словения) — Магали Кемпен/Александра Панова (Бельгия/Россия, 1) — 5:7, 6:3, 10:5