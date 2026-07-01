Расписание теннисных турниров ATP в июле 2026 года

В июле 2026 года состоятся турниры серии ATP 500, ATP 250, а также пройдут матчи основной сетки турнира «Большого шлема» — Уимблдона. «СЭ» публикует расписание травяной и хардовой частей тура.

Календарь турниров ATP на июль 2026 года

29 июня — 12 июля. Турнир «Большого шлема». Уимблдон в Лондоне (Англия)

13 — 19 июля. Турнир ATP 250 в Бостаде (Швеция)

13 — 19 июля. Турнир ATP 250 в Гштаде (Швейцария)

13 — 19 июля. Турнир ATP 250 в Умаге (Хорватия)

20 — 26 июля. Турнир ATP 250 в Китцбюэле (Австрия)

20 — 26 июля. Турнир ATP 250 в Эшториле (Португалия)

27 июля — 2 августа. Турнир ATP 500 в Вашингтоне (США)

27 июля — 2 августа. Турнир ATP 250 в Лос-Кабосе (Мексика)

Где смотреть трансляции

В России в прямом эфире теннисные турниры можно смотреть в социальной сети «ВКонтакте». Ключевые события матчей и результаты будут доступны в матч-центре и разделе ATP на сайте «СЭ».