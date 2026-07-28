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Сегодня, 21:57

Александрову увезли с корта на инвалидной коляске в матче с Лютовой

Алина Савинова

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла доиграть матч первого круга турнира в Мемфисе против соотечественницы Кристины Лютовой.

Александрова вела у соперницы 4:2 в третьем сете, но проиграла 3 гейма подряд, а затем получила второе в матче предупреждение за затяжку времени, поскольку между розыгрышами долго не могла прийти в себя. При 4:5, 15:30 19-й ракетке мира снова стало плохо. Она села на корт и пожаловалась на головокружение, а подняться смогла только через пять минут при помощи врачей. В итоге Александрову увезли с корта на коляске.

Ранее в Мемфисе из-за жары начало первых матчей дня перенесли на час раньше.

16-летняя Лютова (7:6 (7:2), 4:6, 5:4) вышла во второй круг турнира и встретится с австралийкой Майей Джойнт. Для нее это был дебютный матч на уровне WTA.

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Теннис
Екатерина Александрова
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