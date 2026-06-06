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6 июня, 12:00

Майя Хвалиньска — Мирра Андреева: прогноз на финал «Ролан Гаррос»

Аналитики назвали фаворита женского финала «Ролан Гаррос»
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мирра Андреева.
Фото Reuters

Россиянка Мирра Андреева сыграет с полькой Майей Хвалиньска в финале Открытого чемпионата Франции по теннису в субботу, 6 июня. Начало — после 16.00 по московскому времени. «СЭ» публикует прогноз на решающий матч.

Прогноз экспертов

Российский теннисист Андрей Ольховский

«Мирра — фаворит. Ожидаю, что она покажет тот же уровень, который был в последних двух матчах, то есть очень высокий и надежный. Очень приятно было смотреть, как Мирра играет. Если она сыграет так же, стоит ждать победы», — сказал Ольховский NEWS.ru.

Прогноз букмекеров

Аналитики считают фаворитом финала Мирру Андрееву. На победу россиянки дают коэффициент 1,25. Успех Майи Хвалиньска оценивается в 4,10.

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Ролан Гаррос
Мирра Андреева
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