Шрамкова проиграла Тьен на старте турнира в Вашингтоне

Индонезийская теннисистка Джанис Тьен победила словачку Ребекку Шрамкову в матче первого круга турнира в Вашингтоне — 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. 24-летняя Тьен (37-й номер мирового рейтинга) выполнила 4 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-поинтов. На счету ее 29-летней соперницы (141-я ракетка мира) 4 эйса, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-поинта (из 3).

Во втором круге Тьен сыграет с победительницей пары Дарья Касаткина (Австралия) — Анна Калинская (Россия).

Вашингтон (США)

Турнир WTA Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 1 637 982 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Джанис Тьен (Индонезия) — Ребекка Шрамкова (Словакия) — 6:4, 6:2