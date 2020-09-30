Александрова сыграет против Свитолиной в третьем круге Roland Garros

Украинка Элина Свитолина обыграла мексиканку Ренату Сарасуа в матче второго круга Roland Garros — 6:3, 0:6, 6:2.

Спортсменка проиграла второй сет всухую, но смогла реабилитироваться и одержала победу в матче.

В параллельной встрече австралийка Астра Шарма уступила россиянке Екатерине Александровой в двух сетах — 3:6, 3:6. В третьем круге Александрова сыграет против Свитолиной.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Элина Свитолина (Украина, 3) — Рената Сарасуа (Мексика, Q) — 6:3, 0:6, 6:2

Екатерина Александрова (Россия, 27) — Астра Шарма (Австралия, LL) — 6:3, 6:3