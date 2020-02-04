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Президент ITF — о новом формате Кубка Дэвиса и ATP Cup: «Единый масштабный турнир должен отлично подойти»

10:59
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Президент Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хэггерти поделился мнением о предложении Рафаэля Надаля объединить Кубок Дэвиса и ATP Cup в единый турнир.

— Мы говорили, что единый масштабный турнир должен отлично подойти, — приводит слова Хэггерти Tennis World USA. - Мы находимся в постоянном диалоге, потому что нам необходимо изучить этот вопрос... Я думаю, Надаль со мной согласится. Многие игроки говорят об одном и том же, поэтому сейчас необходимо сесть и разобраться с тем, как нам справиться с этим вопросом.

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