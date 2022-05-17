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Сегодня, 21:14

В ФТР отреагировали на поражение Даниила Медведева в первом матче после травмы

Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение Даниила Медведева на турнире в Женеве во втором круге Ришару Гаске.

«Всегда непросто возвращаться на корт после травмы. Операция, конечно же, повлияла на физическое состояние Медведева. Гаске, в свою очередь, является очень опытным игроком. Против него довольно сложно приходится каждому. К сегодняшнему поражению нужно относиться спокойно. Совершенно очевидно, что Даниилу нужно будет некоторое время, чтобы вернуться в ту форму, которая приносила ему успех. Надеюсь, что это не займет у него много времени, и он совсем скоро вновь начнет победную серию», — сказал Селиваненко «СЭ».

Российский теннисист Даниил Медведев не смог пройти в третий круг турнира ATP в Женеве.

Во втором круге он проиграл Ришару Гаске из Франции со счетом 2:6, 6:7 (5:7). Игра продолжалась 1 час 31 минуту.

Теннис
Даниил Медведев
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Медведев проиграл Гаске во втором круге турнира в Женеве
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