Российские теннисисты не сыграют на «Шлеме шести королей» в Саудовской Аравии

Стали известны участники выставочного турнира «Шлем шести королей». Соревнования пройдут в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в три дня — 21, 22 и 24 октября.

Российских теннисистов, как и в 2025 году, не будет на турнире. Участие примут серб Новак Джокович, итальянец Янник Синнер, немец Александр Зверев, испанец Карлос Алькарас, американец Тейлор Фриц и австралиец Алекс Де Минаур.

«Шлем шести королей» состоится в третий раз. До этого оба раза победителем турнира становился Синнер — и в 2024-м, и в 2025-м он обыгрывал в финале Алькараса. В прошлые разы чемпион получал по 6 миллионов долларов, а участники — по 1,5 миллиона.