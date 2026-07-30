Шнайдер и Уильямс проиграли Тан Цяньхуэй и Сюй Ифань в 1/4 финала парного разряда турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка Диана Шнайдер и американка Винус Уильямс проиграли в 1/4 финала парного турнира в Вашингтоне китаянкам Тан Цяньхуэй и Сюй Ифань — 4:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. Шнайдер и Уильямс выполнили 2 эйса, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 2 из 11 брейк-поинтов. На счету их соперниц 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-поинтов (из 7).

Чань И Тан и Сюй Ифань в полуфинале сыграют с Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) и Алдилой Сутджиади (Индонезия).

Вашингтон (США)

Турнир WTA Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 1 637 982 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

1/4 финала

Тан Цяньхуэй/Сюй Ифань (Китай) — Диана Шнайдер/Винус Уильямс (Россия/США, WC) — 6:4, 6:2