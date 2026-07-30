Бернард Томич — Карен Хачанов: онлайн-трансляция матча турнира в Лос-Кабосе

Карен Хачанов сыграет с Бернардом Томичем в 1/8 финала турнира в Лос-Кабосе 30 июля

Российский теннисист Карен Хачанов сыграет с австралийским теннисистом Бернардом Томичем в 1/8 финала турнира в Лос-Кабосе в ночь с 29 на 30 июля. Начало — после 05.30 по московскому времени.

Бернард Томич — Карен Хачанов: трансляция турнира в Лос-Кабосе в прямом эфире (видео онлайн)

В России официальных трансляций турниров ATP нет. В прямом эфире трансляции ведутся в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

30-летний Хачанов — 26-я ракетка мира. 33-летний Томич занимает 171-е место в рейтинге ATP.

Турнир серии ATP 250 в Лос-Кабосе (Мексика) пройдет с 27 июля по 1 августа. Соревнования проходят на хардовых кортах. Действующий чемпион турнира — канадский теннисист Денис Шаповалов.