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Бернард Томич — Карен Хачанов: онлайн-трансляция матча турнира в Лос-Кабосе

Карен Хачанов сыграет с Бернардом Томичем в 1/8 финала турнира в Лос-Кабосе 30 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Карен Хачанов.
Фото Getty Images

Российский теннисист Карен Хачанов сыграет с австралийским теннисистом Бернардом Томичем в 1/8 финала турнира в Лос-Кабосе в ночь с 29 на 30 июля. Начало — после 05.30 по московскому времени.

Бернард Томич — Карен Хачанов: трансляция турнира в Лос-Кабосе в прямом эфире (видео онлайн)

В России официальных трансляций турниров ATP нет. В прямом эфире трансляции ведутся в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

30-летний Хачанов — 26-я ракетка мира. 33-летний Томич занимает 171-е место в рейтинге ATP.

Турнир серии ATP 250 в Лос-Кабосе (Мексика) пройдет с 27 июля по 1 августа. Соревнования проходят на хардовых кортах. Действующий чемпион турнира — канадский теннисист Денис Шаповалов.

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Теннис
Бернард Томич
Карен Хачанов
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