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Сегодня, 02:16

Медведев назвал причины поражения от Гаске

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от Ришара Гаске во втором круге турнира ATP в Женеве. Для россиянина это первые соревнования после операции по удалению грыжи в начале апреля.

«Это тяжело. Я не играю в свой лучший теннис на грунтовых кортах. Знаю, что могу добиться хороших результатов, как и в прошлом сезоне. На грунте, насколько я помню, большинство матчей — не все, но большинство — я проигрываю, потому что мне сложно что-то изменить, если сразу все не идет хорошо, и это случилось сегодня», — цитирует пресс-служба ATP Медведева.

Даниил Медведев. Медведев проиграл Гаске в первом матче после возвращения в тур

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