Медведев назвал причины поражения от Гаске

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от Ришара Гаске во втором круге турнира ATP в Женеве. Для россиянина это первые соревнования после операции по удалению грыжи в начале апреля.

«Это тяжело. Я не играю в свой лучший теннис на грунтовых кортах. Знаю, что могу добиться хороших результатов, как и в прошлом сезоне. На грунте, насколько я помню, большинство матчей — не все, но большинство — я проигрываю, потому что мне сложно что-то изменить, если сразу все не идет хорошо, и это случилось сегодня», — цитирует пресс-служба ATP Медведева.