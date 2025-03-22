Тэйлор Фритц обыграл Сонего во втором круге «мастерса» в Майами
Американский теннисист Тэйлор Фритц победил итальянца Лоренцо Сонего во втором круге турнира в Майами — 7:6 (7:2), 6:3.
Игра продолжалась 1 час 49 минут.
В третьем круге американец сыграет с победителем пары Тиаго Агустин Тиранте (Аргентина, Q) — Денис Шаповалов (Канада, 27).
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Тэйлор Фритц (США, 3) — Лоренцо Сонего (Италия) — 7:6 (7:2), 6:3
