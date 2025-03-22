Зверев — о выходе в 3-й круг на турнире Майами: «Доволен своим сегодняшним уровнем»

Вторая ракетка мира Александр Зверев прокомментировал победу над британцем Джейкобом Фирнли (6:2, 6:4) во втором круге «мастерса» в Майами.

«В целом доволен своим сегодняшним уровнем. В Индиан-Уэллсе все было совсем по-другому, так что надеюсь, что смогу продолжить играть в том же духе и провести здесь отличную неделю. Я вообще плохо подаю, особенно после Australian Open. Над этим ударом я работал с Индиан-Уэллса, у меня было больше двух недель после раннего поражения... Конечно, счастлив сегодняшней победе, но надеюсь, что это только начало турнира, и, надеюсь, я смогу здесь пройти дальше», — цитирует слова Зверева пресс-служба ATP.

В следующем круге 27-летний немец встретится с австралийцем Джорданом Томпсоном.