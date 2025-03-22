Теннис
22 марта, 21:30

Андрей Рублев — Зизу Бергс: трансляция матча турнира ATP в Майами

Рублев сыграет с Бергсом во втором круге турнира в Майами 22 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Андрей Рублев.
Фото Getty Images

Российский теннисист Андрей Рублев сыграет с бельгийцем Зизу Бергсом во втором круге турнира в Майами в субботу, 22 марта. Ориентировочное время начала — в 21.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Рублев — Бергс с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

В истории личных встреч соперники играли один раз. Это было в 1/16 финала турнира в Роттердаме в 2024 году. Тогда россиянин победил со счетом 7:5, 6:3.

27-летний Рублев — девятая ракетка мира. 25-летний Бергс занимает 51-е место в рейтинге ATP.

Турнир в Майами стартовал 19 марта и завершится 30 марта. Действующий чемпион турнира — итальянский теннисист Янник Синнер.

