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2 марта, 17:18

Селиваненко назвал причины неудачного выступления Медведева в полуфинале турнира в Дубае

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился впечатлениями от матча российского теннисиста Даниила Медведева с Уго Умбером из Франции на турнире в Дубае.

В полуфинальном матче россиянин в двух сетах уступил французу (5:7; 3:6).

«Сейчас уровень игроков настолько ровный, что вряд ли результат какого-то отдельно взятого матча можно считать совсем уж неожиданным. Умбер, действительно, показывает великолепный теннис в нынешнем сезоне. А вчерашняя встреча стала одной из лучших, которые мы видели в его исполнении. У Медведева же был не самый удачный день. Он сам сказал после матча, что ему не хватило энергии на корте. Так и бывает, когда у одного из соперников все получается, а у другого — не лучший день. Все ожидают, что выиграет тот, кто выше в рейтинге. Но если бы так всегда и оказывалось, то теннис не был бы таким интересным», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

В финале Умбер сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика, который вышел в решающую стадию турнира после дисквалификации россиянина Андрея Рублева с полуфинального матча за оскорбление судьи.

Источник: Vprognoze
Теннис
Даниил Медведев
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