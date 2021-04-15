Первая ракетка мира Джокович уступил Эвансу в 1/8 финала турнира в Монте-Карло

Британский теннисист Дэниэл Эванс 15 апреля в матче 3-го круга турнира в Монте-Карло (Монако) в двух сетах обыграл первую ракетку мира, серба Новака Джоковича — 6:4, 7:5.

Соперники провели на корте два часа и четыре минуты.

Следующим соперником Эванса станет бельгиец Давид Гоффен, который был сильнее немца Александра Зверева.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 2 082 960 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Дэниэл Эванс (Великобритания) — Новак Джокович (Сербия, 1) — 6:4, 7:5