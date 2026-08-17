Гауфф в трех сетах победила Самсонову во втором круге турнира в Цинциннати

Американская теннисистка Коко Гауфф победила россиянку Людмилу Самсонову в матче второго круга турнира в Цинциннати — 2:6, 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. 22-летняя Гауфф (4-й номер мирового рейтинга) выполнила 11 эйсов, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 8 брейк-поинтов. На счету ее 27-летней соперницы (43-я ракетка мира) 5 подач навылет, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-поинта (из 8).

В третьем круге Гауфф сыграет с американкой Энн Ли.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 7 433 076 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Коко Гауфф (США, 4) — Людмила Самсонова (Россия) — 2:6, 6:4, 6:1