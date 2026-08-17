Шелтон проиграл Фарии на турнире в Цинциннати

Американский теннисист Бен Шелтон проиграл португальцу Джейми Фарии в матче второго круга турнира в Цинциннати — 4:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 50 минут. 23-летний Фария (79-й номер мирового рейтинга) выполнил 5 эйсов, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 3 из 10 брейк-поинтов. На счету его 23-летнего соперника (6-я ракетка мира) 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-поинт (из 12).

В следующем матче Фария сыграет с австралийем Адамом Ултоном.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Джейми Фария (Португалия, Q) — Бен Шелтон (США, 8) — 6:4, 6:4