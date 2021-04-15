Гоффен обыграл Зверева в 1/8 финала турнира в Монте-Карло

Бельгийский теннисист Давид Гоффен 15 апреля в матче третьего круга турнира в Монте-Карло (Монако) в двух сетах обыграл немца Александра Зверева — 6:4, 7:6.

Встреча длилась час и 52 минуты.

Следующим соперником Гоффена станет победитель в паре Новак Джокович (Сербия) — Дэниэл Эванс (Великобритания).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 2 082 960 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Давид Гоффен (Бельгия, 11) — Александр Зверев (Германия, 5) — 6:4, 7:6 (9:7)