Гоффен обыграл Зверева в 1/8 финала турнира в Монте-Карло
15:59
Бельгийский теннисист Давид Гоффен 15 апреля в матче третьего круга турнира в Монте-Карло (Монако) в двух сетах обыграл немца Александра Зверева — 6:4, 7:6.
Встреча длилась час и 52 минуты.
Следующим соперником Гоффена станет победитель в паре Новак Джокович (Сербия) — Дэниэл Эванс (Великобритания).
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 2 082 960 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Давид Гоффен (Бельгия, 11) — Александр Зверев (Германия, 5) — 6:4, 7:6 (9:7)
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