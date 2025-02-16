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16 февраля 2025, 04:11

Медведев — о соглашении Синнера с ВАДА: «Надеюсь, это создаст прецедент, когда каждый сможет защитить себя»

Сергей Разин
корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал дисквалификацию итальянского теннисиста Янника Синнера.

15 февраля стало известно, что 23-летний итальянец дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил — до 4 мая 2025 года.

Янник Синнер дисквалифицирован за&nbsp;применение допинга.Синнера дисквалифицировали всего на три месяца. В его деле есть важный пробел

«Я надеюсь, что это создаст прецедент, когда каждый сможет защитить себя, потому что если это будет невозможно, это будет странно. Я представляю, что у Синнера была дискуссия с ВАДА, чтобы добиться такого результата. В следующий раз игроки смогут обсудить подобные проблемы с ВАДА, и ВАДА скажет: «Мы нашли допинг, ты получаешь два года», а ты ответишь: «Нет, я хочу один месяц», — приводит слова Медведева с пресс-конференции Univers Tennis.

В августе 2024-го стало известно, что Синнер весной сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол. 23-летний спортсмен был оправдан по делу о нарушении антидопиговых правил. Он доказал, что вещество попало в его организм после массажа, который физиотерапевт по неосторожности сделал ему без перчаток.

Даниил Медведев.Медведев уступил в полуфинале 96-й ракетке мира: опять срывался на команду и швырял ракетку
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Даниил Медведев
Янник Синнер
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