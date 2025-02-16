Медведев — о соглашении Синнера с ВАДА: «Надеюсь, это создаст прецедент, когда каждый сможет защитить себя»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал дисквалификацию итальянского теннисиста Янника Синнера.

15 февраля стало известно, что 23-летний итальянец дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил — до 4 мая 2025 года.

«Я надеюсь, что это создаст прецедент, когда каждый сможет защитить себя, потому что если это будет невозможно, это будет странно. Я представляю, что у Синнера была дискуссия с ВАДА, чтобы добиться такого результата. В следующий раз игроки смогут обсудить подобные проблемы с ВАДА, и ВАДА скажет: «Мы нашли допинг, ты получаешь два года», а ты ответишь: «Нет, я хочу один месяц», — приводит слова Медведева с пресс-конференции Univers Tennis.

В августе 2024-го стало известно, что Синнер весной сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол. 23-летний спортсмен был оправдан по делу о нарушении антидопиговых правил. Он доказал, что вещество попало в его организм после массажа, который физиотерапевт по неосторожности сделал ему без перчаток.