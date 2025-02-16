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16 февраля 2025, 00:49

Фонсека обыграл Джере и вышел в финал турнира в Буэнос-Айресе

Сергей Разин
корреспондент

Бразильский теннисист Жоау Фонсека в полуфинале турнира в Буэнос-Айресе обыграл серба Ласло Джере со счетом 7:6 (7:3), 5:7, 6:1.

Встреча продолжалась 2 часа 37 минут. На счету 18-летнего бразильца 8 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

В финале Фонсека встретится с победителем матча Франсиско Черундоло (Аргентина) — Педро Мартинес (Испания).

Буэнос-Айрес (Аргентина)

Турнир ATP IEB+ Argentina Open

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Жоау Фонсека (Бразилия) — Ласло Джере (Сербия, Q) — 7:6 (7:3), 5:7, 6:1

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