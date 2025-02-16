Черундоло обыграл Мартинеса и вышел в финал турнира в Буэнос-Айресе
Аргентинский теннисист Франсиско Черундоло в полуфинале турнира в Буэнос-Айресе обыграл испанца Педро Мартинеса со счетом 6:2, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. На счету 26-летнего аргентинца 8 эйсов и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.
В финале Черундоло встретится с бразильцем Жоау Фонсекой.
Буэнос-Айрес (Аргентина)
Турнир ATP IEB+ Argentina Open
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Франсиско Черундоло (Аргентина, 5) — Педро Мартинес (Испания) — 6:2, 6:4
Новости