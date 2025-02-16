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16 февраля 2025, 05:52

Черундоло обыграл Мартинеса и вышел в финал турнира в Буэнос-Айресе

Сергей Разин
корреспондент

Аргентинский теннисист Франсиско Черундоло в полуфинале турнира в Буэнос-Айресе обыграл испанца Педро Мартинеса со счетом 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. На счету 26-летнего аргентинца 8 эйсов и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

В финале Черундоло встретится с бразильцем Жоау Фонсекой.

Буэнос-Айрес (Аргентина)

Турнир ATP IEB+ Argentina Open

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Франсиско Черундоло (Аргентина, 5) — Педро Мартинес (Испания) — 6:2, 6:4

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