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Сегодня, 01:35

Медведев обыграл Тиафо и вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе

Сергей Разин
корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счетом 7:5, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 1 час 48 минут. На счету 27-летнего россиянина 9 эйсов, две ошибки на второй подаче и три реализованных брейк-пойнта из 11. У 25-летнего американца 3 подачи навылет, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трех.

В финале Медведев встретится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Янник Синнер (Италия).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Даниил Медведев (Россия, 5) — Фрэнсис Тиафо (США, 14) — 7:5, 7:6 (7:4)

Даниил Медведев
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