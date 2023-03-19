Медведев обыграл Тиафо и вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счетом 7:5, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 1 час 48 минут. На счету 27-летнего россиянина 9 эйсов, две ошибки на второй подаче и три реализованных брейк-пойнта из 11. У 25-летнего американца 3 подачи навылет, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трех.

В финале Медведев встретится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Янник Синнер (Италия).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Даниил Медведев (Россия, 5) — Фрэнсис Тиафо (США, 14) — 7:5, 7:6 (7:4)