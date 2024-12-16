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Маннарино: «Я больше не верю в Санта-Клауса, как и в чистоту Синнера со Свентек»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Французский теннисист, участник Кубка Дэвиса в составе сборной Франции Адриан Маннарино раскритиковал решение антидопинговых органов по делам Янника Синнера и Игу Швентек.

«Я больше не верю в Санта-Клауса. Если есть те, кто хочет поверить [в невиновность Синнера и Свентек], флаг им в руки. На самом деле это не мое дело. Я готов дать им презумпцию невиновности, но это все равно очень удивительно. Было два положительных теста на 300 лучших [теннисиста] в мире — и оба они номер один. Не та таблетка или не тот витамин, но это удивительно.

Руководящие органы хорошо постарались, чтобы выставить их жертвами. А я каждый день просыпаюсь в теле 36-летнего мужчины. И соревноваться с парнями лет 20-25 становится все труднее, особенно если они что-то принимают. Надеюсь, что это не так», — цитирует француза RMC Sport.

Первая ракетка мира среди мужчин Синнер дважды сдал положительный тест на клостебол в марте 2024 года. Проба лидера рейтинга WTA Свентек дала положительный результат на триметадизин в августе. Позже итальянец был полностью оправдан, а полячку дисквалифицировали на 1 месяц.

Ига Свентек сдала положительный тест на&nbsp;триметазидин. Свентек оправдала свой допинг халатностью фармкомпании. Может ли это быть правдой?

Источник: RMC Sport
Теннис
Адриан Маннарино
Ига Свентек
Янник Синнер
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