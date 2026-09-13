Александр Зверев — Бен Шелтон: во сколько начало финала US Open

Немец Александр Зверев и американец Бен Шелтон сыграют в финале мужского одиночного разряда US Open в воскресенье, 13 сентября. Встреча пройдет на Arthur Ashe Stadium в Нью-Йорке. Начало матча — в 21.00 по московскому времени.

Зверев — Шелтон: трансляция финала US Open

Искать трансляции можно в тематических сообществах в социальной сети ВКонтакте и на платформе «VK Видео».

Следить за счетом и ключевыми событиями встречи Зверев — Шелтон можно в теннисном матч-центре «СЭ».

29-летний Зверев занимает второе место в рейтинге ATP. В полуфинале немец победил Карена Хачанова — (6:3, 7:6 (9:7), 7:6 (8:6)). Для Зверева это второй финал US Open. В 2020 году он уступил Доминику Тиму.

23-летний Шелтон занимает девятое место в мировом рейтинге. В полуфинале американец победил Фрэнсиса Тиафо (4:6, 6:3, 6:3, 7:5) и впервые в карьере вышел в финал турнира «Большого шлема».

Зверев выиграл все четыре предыдущие встречи с Шелтоном.

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