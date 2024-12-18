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Сегодня, 10:05

Кирьос назвал свой нелюбимый турнир «Большого шлема»

Алина Савинова
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Австралийский теннисист Ник Кирьос раскритиковал организацию Уимблдона и отметил, что ему больше нравится выступать на Открытом чемпионате США.

«Как событие Уимблдон, на мой взгляд, не так уж и хорош. Мне не очень нравится обстановка, не нравятся кафе там и прочее. US Open — мой любимый турнир. Мне нравится место проведения. Я считаю, что фуд-корт там просто нереальный. Я его чертовски люблю. На US Open все просто устроено: раздевалка, выход на корт, еда. Уимблдон мне просто не нравится, я не его фанат», — цитирует спортсмена Tennis Head.

29-летний Кирьос является финалистом Уимблдона 2022 года. Это его лучший результат в турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде. В паре он становился победителем Открытого чемпионата Австралии в 2022-м. Всего на счету австралийца 11 титулов на уровне АТР.

Теннис
Ник Кирьос
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