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Александр Зверев — Бен Шелтон: история личных встреч перед финалом US Open-2026

Александр Зверев — Бен Шелтон: история личных встреч

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Александр Зверев.
Фото Imagn Images, Reuters

Александр Зверев и Бен Шелтон встретятся в финале US Open-2026 в воскресенье, 13 сентября. Для соперников это будет пятая очная встреча и первая на турнире «Большого шлема».

Перед финалом Зверев ведет по личным встречам со счетом 4-0. Все предыдущие матчи состоялись в 2025 году.

  • 20 апреля 2025 года. Финал турнира в Мюнхене. Зверев — Шелтон — (6:2, 6:4).
  • 14 июня 2025 года. Полуфинал турнира в Штутгарте. Зверев — Шелтон — (7:6 (10:8), 7:6 (7:1)).
  • 15 августа 2025 года. Четвертьфинал турнира в Цинциннати. Зверев — Шелтон — (6:2, 6:2).
  • 9 ноября 2025 года. Итоговый турнир ATP. Зверев — Шелтон — (6:3, 7:6 (8:6)).

Таким образом, Шелтон пока не выиграл у немца ни одного матча.

Зверев занимает второе место в рейтинге ATP, Шелтон — девятое. В Нью-Йорке немец посеян под первым номером, американец — под восьмым.

В полуфинале Зверев победил Карена Хачанова — (6:3, 7:6 (9:7), 7:6 (8:6)). Шелтон обыграл Фрэнсиса Тиафо — (4:6, 6:3, 6:3, 7:5). Для 23-летнего американца это первый финал турнира «Большого шлема».

Теннис: US Open, результаты матчей, турнирная сетка, рейтинги и статистика игроков

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Теннис
Александр Зверев (теннис)
Бен Шелтон
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