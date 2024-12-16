Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 15:30

Анджело Бинаги прокомментировал критику Кирьоса в сторону Синнера

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги рассказал, как поддержал Янника Синнера по поводу обвинений со стороны австралийского теннисиста Ника Кирьоса.

«Я сказал Яннику, что хорошо, когда в жизни есть идиоты, которые нападают на тебя, как это происходит с ним. Это еще большая честь, я бы волновался, если бы кто-то вроде Кирьоса сказал, что у нас все хорошо. Если они встретятся в Австралии, я буду сильно смеяться», — приводит слова Бинаги Tuttosport.

В марте 2024 года 23-летний Синнер сдал два положительных допинг-теста на запрещенное вещество клостебол, но был признан невиновным по решению независимого трибунала Международного агентства по честности тенниса (ITIA).

Источник: Tuttosport
Теннис
Ник Кирьос
Янник Синнер
Читайте также
Премьер-министра Киргизии отправили в отставку
Россиянам напомнили о трех выходных перед новогодними праздниками
Четырехкратная олимпийская чемпионка Сметанина попала в реанимацию с инсультом
Банки начали резко сокращать лимиты по кредитным картам
Россияне опять рвут Будапешт: триумф нереального Бородина, победа эстафетчиков, у Лифинцева четвертое золото
Золото на шее Ротенберга. Что случилось в матче Россия 25 – Казахстан
Популярное видео
Финал Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 10 — рекордный!
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья Минакова и Джонсона, Папин нокаутировал Харди
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Медведев отказался от участия в Мировой теннисной лиге в Абу-Даби

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости