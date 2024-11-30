Свентек оправдала свой допинг халатностью фармкомпании. Может ли это быть правдой?

Фирма Lekam выражает сожаление, но настаивает на безопасности своего лекарства.

Скандальная допинговая история с экс первой ракеткой мира Игой Свентек, сдавшей положительный тест на триметазидин (TMZ) и получившей только лишь один месяц отстранения, обрастает новыми подробностями. Сама Ига, как мы знаем, сумела добиться мягкого наказания, рассказав о приеме лекарства, загрязненного на фармзаводе. Но возможно ли это? По крайней мере, в пресс-службе компании, которую винит Свентек, заявили, что лекарство мелатонин (Melatonina LEK-AM 1 mg), от которого, по ее словам, пострадала польская теннисная суперзвезда, подвергается строгому контролю на каждом этапе производства. Ставит ли это версию Иги под сомнение?

Производитель таблеток выступил с заявлением

Напомним, что Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало Свентек на один месяц, а также лишило очков и призовых за полуфинал турнира в Цинциннати после обнаружения триметазидина в пробе спортсменки 12 августа 2024 года. Сурового наказания, как, к примеру, российская фигуристка Камила Валиева, теннисистка избежала, поскольку загрязнение мелатонина после исследования подтвердили в лаборатории ВАДА. В пресс-службе фармацевтической компании Lekam, которая производит препарат для восстановления биоритмов после смены часовых поясов, после такого удара по своей репутации выступили с заявлением.

Ига Свентек. Фото Reuters

«Вместе с международной общественностью и поклонниками Иги Свентек мы опечалены ситуацией, которая произошла с лучшей теннисисткой мира. Мы глубоко тронуты заявлением Свентек не только как сотрудники фармацевтической компании, но и как поклонники польского спорта. Искренне сожалеем, что произошел инцидент с препаратом Melatonina LEK-AM 1 mg. Тем более что наш препарат уже много лет ценится и пользуется доверием врачей и пациентов, в том числе профессиональных спортсменов.

Фармацевтическая компания производит лекарства высочайшего качества и регулярно проходит инспекцию Главной фармацевтической инспекции. Мы соблюдаем все самые высокие стандарты производства лекарств и все процедуры, связанные с производством лекарственных средств, в соответствии с принципами надлежащей производственной практики, регулируемой законодательством ЕС и страны.

Лекарство подвергается строгому контролю на каждом этапе производства. Следы примесей, обнаруженные в проверенных упаковках препарата, значительно ниже допустимой нормы, а значит, они ни в коей мере не угрожают здоровью и жизни пациентов. В связи со сложившейся ситуацией компания находится в постоянном диалоге с Главной фармацевтической инспекцией. Мы заявляем о своем полном сотрудничестве для прояснения любых сомнений», — говорится в релизе фармацевтов.

Надежда Сергеева. Фото Global Look Press

Прецеденты из прошлого

При всех комплиментах в адрес Свентек прямого признания вины в данном заявлении вроде как не наблюдается. А фраза о том, что «следы примесей, обнаруженные в проверенных упаковках препарата, значительно ниже допустимой нормы», может свидетельствовать и о несогласии фармкомпании с вердиктом о зараженном мелатонине. Что и понятно, ведь если объяснениям Иги поверили, то, получается, во всем виновата фармкомпания. Что уже привело к репутационным издержкам, а может привести и к финансовым потерям, если Ига подаст на Lekam в суд. Так что в компании сейчас заинтересованы доказать свою правоту, даже если это приведет к серьезным санкциям по отношению к глубокоуважаемой Свентек. Поэтому за дальнейшим развитием событий будет интересно понаблюдать.

В принципе, подобные истории в современном спорте не редки. Так, в феврале 2018 года на Играх в Пхенчхане положительную пробу на все тот же триметазидин сдала российская бобслеистка Надежда Сергеева. В итоге ее результаты на Играх-2018 аннулировали, а сама она была отстранена до 22 октября 2018-го, хотя арбитраж установил, что запрещенный препарат попал в организм Сергеевой в результате употребления зараженного препарата, полученного от надежного официального источника и прописанного врачом команды. Надежда подала иск к Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) и производителю лекарства «Метионин», в котором содержался триметазидин. Но летом 2019-го иск отклонили, оставив Сергееву без многомиллионной компенсации.

Первопроходцем с точки зрения оправдания попадания допинга в организм заражением препарата на фармацевтическом заводе, скорее всего, можно считать знаменитого болгарского тренера по тяжелой атлетике Ивана Абаджиева. На Играх-2000 в Сиднее он объяснил, что запрещенный диуретик фуросемид попал в организмы нескольких его подопечных через загрязненный препарат ороцетам — разрешенный ноотроп, стимулирующий мозговую деятельность. Болгарская федерация тяжелой атлетики затем даже подала иск против производителя ороцетама — компании «Софарма».

Во время слушаний было заявлено, что ороцетам якобы выпускался на заводе на той же линии, что и фуросемид. И очистка оборудования, мол, проводилась халатно. Судебные разбирательства длились девять лет и завершились внесудебным соглашением, так, впрочем, и не обнародованным. Как бы то ни было, после сиднейской Олимпиады Абаджиев поста наставника сборной Болгарии лишился. Какие будут оргвыводы после инцидента с «заражением» одного из лидеров женского тенниса, пока неизвестно. Хотя Свентек после US Open уже рассталась со своим тренером Томашем Викторовски, заменив его Вимом Фисеттом.