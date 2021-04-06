Француз Жиль Симон прошел во второй круг турнира в Кальяри. На старте соревнований он победила итальянца Стефано Травалья — 1:6, 6:3, 6:4.

Кальяри (Италия)

Турнир ATP Sardegna Open

Призовой фонд 408 800 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Жиль Симон (Франция) — Стефано Травалья (Италия) — 1:6, 6:3, 6:4

Андрей Мартин (Словакия) — Иржи Веселы (Чехия) — 6:4, 2:6, 6:1

Марко Чеккинато (Италия) — Томас Фаббиано (Италия, WC) — 6:4, 4:6, 6:3

Йозеф Ковалик (Словакия, Q) — Сумит Нагал (Индия, Q) — 3:6, 6:1, 6:3

Лоренцо Музетти (Италия) — Деннис Новак (Австрия) — 6:0, 6:1