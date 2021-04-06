Симон прошел во второй круг турнира в Кальяри
21:55
Француз Жиль Симон прошел во второй круг турнира в Кальяри. На старте соревнований он победила итальянца Стефано Травалья — 1:6, 6:3, 6:4.
Кальяри (Италия)
Турнир ATP Sardegna Open
Призовой фонд 408 800 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Жиль Симон (Франция) — Стефано Травалья (Италия) — 1:6, 6:3, 6:4
Андрей Мартин (Словакия) — Иржи Веселы (Чехия) — 6:4, 2:6, 6:1
Марко Чеккинато (Италия) — Томас Фаббиано (Италия, WC) — 6:4, 4:6, 6:3
Йозеф Ковалик (Словакия, Q) — Сумит Нагал (Индия, Q) — 3:6, 6:1, 6:3
Лоренцо Музетти (Италия) — Деннис Новак (Австрия) — 6:0, 6:1
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