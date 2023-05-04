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4 мая, 23:51

Карацев: «У всех бывают взлеты и падения, но у меня был очень серьезный спад»

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Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал выход в 1/2 финала турнира в Мадриде.

«У всех бывают взлеты и падения, но у меня был очень серьезный спад. Он был связан с личными проблемами. Кроме того, я начал работать с прежним тренером. Мы начали в Базеле, и я очень рад, что мы договорились снова работать вместе. Это очень важно, потому что он тот, кто нужен мне на корте и за его пределами. У нас отличный тандем. Думаю, теперь у меня есть опыт, который я приобрел за последние два года. Я стал спокойнее и сосредоточен на том, что должен делать», — заявил Карацев на пресс-конференции.

4 мая Карацев обыграл китайца Чжан Чжичжэня в 1/4 финала турнира в Мадриде (7:6 (7:3), 6:4). Россиянин впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса».

В 1/2 финала турнира Карацев сыграет с Ян-Леннардом Штруффом (Германия).

Аслан Карацев
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