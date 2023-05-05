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Сегодня, 09:55

Веснина прокомментировала выход Карацева в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российская теннисистка, олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина прокомментировала выход российского теннисиста Аслана Карацева в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

«Проснулся наш гордый осетин! Аслан переживал очень непростой период в карьере, когда он значительно опустился в рейтинге, у него совсем не было побед. Но все понимали, что все дело в уверенности. Играть он умеет хорошо, нужно было выиграть пару матчей подряд и поймать кураж. Сегодня с Чжаном был довольно непростой матч. Но Карацев показал свой лучший агрессивный теннис и на классе прошел дальше. Полуфинал «Мастерса» — крутое достижение. За один турнир поднимется аж на семьдесят позиций в рейтинге. Это будет сильнейший рывок. В полуфинале у него в соперниках ожидается Циципас. Скорее всего, грек будет фаворитом, но шансы пройти в финал у Аслана неплохие. Карацев побеждал на грунте и Джоковича, и других сильных игроков. Аслан поймал невероятный кураж. Нужно продолжать бороться и показывать свой лучший теннис, все возможно!» — приводит слова Весниной «Чемпионат».

4 мая Карацев обыграл китайца Чжан Чжичжэня в 1/4 финала турнира в Мадриде (7:6 (7:3), 6:4). Россиянин впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса».

В 1/2 финала турнира Карацев сыграет с Ян-Леннардом Штруффом (Германия).

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-5092061-prosnulsya-nash-gordyj-osetin-elena-vesnina-o-vyhode-karaceva-v-polufinal-mastersa.html
Теннис
Аслан Карацев
Елена Веснина
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