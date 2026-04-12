Алькарас после поражения от Синнера: «Спасибо команде. В следующий раз мы точно будем лучше!»

Испанский теннисист Карлос Алькарас назвал невероятными последние достижения итальянца Янника Синнера.

12 апреля Алькарас уступил Синнеру (6:7 (5:7), 3:6) в финале «мастерса» в Монте-Карло.

«Очевидно, я должен начать с Янника. То, что ты сейчас делаешь, впечатляюще. Я знаю, что ты стал вторым человеком, который выиграл «Солнечный дубль» и турнир в Монте-Карло. Это невероятно. Поздравляю тебя со всем», — сказал Алькарас в интервью на корте.

22-летний спортсмен отметил, что его команде было здорово находиться в Монте-Карло, несмотря на то, что все завершилось не так, как ему бы хотелось.

«Мы наслаждались каждым днем. Вы сделали все очень веселым. С вами я чувствую себя так, будто я дома. Спасибо за работу, которую вы проводите и за все, что вы сделали на этой неделе. В следующий раз мы точно будем лучше!» — добавил он.

После турнира в Монте-Карло Синнер обойдет по очкам Алькараса и вернется на первую строчку рейтинга АТР.

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