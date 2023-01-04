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Сегодня, 16:25

Джокович может пропустить два турнира в США из-за отказа от вакцинации

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович может пропустить два турнира серии «Мастерс» в США из-за отсутствия прививки от коронавируса, сообщает Eurosport.

Власти США расширили требования о вакцинации для граждан, не являющихся гражданами Америки. Для въезда на территорию страны, иностранцы должны подтвердить вакцинацию до 10 апреля.

Турниры серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и Майами начинаются 6 и 20 марта соответственно.

Сербский теннисист заявил, что не будет делать вакцинацию даже при угрозе пропуска турниров. В прошлом сезоне он не был допущен на Australian Open и US Open. По этой же причине ему пришлось пропустить турниры в Индиан-Уэллсе и Майами в первой половине сезона-2022.

Источник: https://www.eurosport.com/tennis/novak-djokovic-set-to-miss-indian-wells-and-miami-open-after-united-states-extends-covid-vaccine-rul_sto9298783/story.shtml
Теннис
Новак Джокович
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