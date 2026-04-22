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Мирра Андреева сыграет с венгеркой Удварди во втором круге «тысячника» в Мадриде

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российская теннисистка Мирра Андреева встретится с венгеркой Панной Удварди во втором круге турнира в Мадриде.

В первом круге Удварди обыграла австралийку Кимберли Биррелл — 6:4, 1:6, 6:1. Игра продолжалась 2 часа. Андреева начнет выстуление на «тысячнике» со второго круга.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Панна Удварди (Венгрия, LL) — Кимберли Биррелл (Австралия) — 6:4, 1:6, 6:1

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Теннис
Мирра Андреева
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