Мирра Андреева сыграет с венгеркой Удварди во втором круге «тысячника» в Мадриде
Российская теннисистка Мирра Андреева встретится с венгеркой Панной Удварди во втором круге турнира в Мадриде.
В первом круге Удварди обыграла австралийку Кимберли Биррелл — 6:4, 1:6, 6:1. Игра продолжалась 2 часа. Андреева начнет выстуление на «тысячнике» со второго круга.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Панна Удварди (Венгрия, LL) — Кимберли Биррелл (Австралия) — 6:4, 1:6, 6:1
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